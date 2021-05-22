  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türk Hava Yolları'ndan bir ilk daha
Sedat Peker'e erişim engeli
Aldığı araç kabusu oldu! 7 yıl sonra yüzü güldü
Beşiktaş'ta Ghezzal şoku! İki katını verdiler
Yerel Metroda intihar girişiminde bulunan kadın dün de köprüden atlamaya kalkışmış
Yerel

Metroda intihar girişiminde bulunan kadın dün de köprüden atlamaya kalkışmış

Taksim metroda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan kadının, dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlamaya kalkıştığı ve son anda polisler tarafından ikna edildiği öğrenildi. Taksim metrosunda saat 13.00 sıralarında psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Melis D. (27) isimli kadın, metronun istasyona yanaştığı sırada raylara atlayarak intihar girişiminde bulunmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 11:33:00 -

Olay üzerine metro seferleri hemen durdurulmuş ve bacağı dizinden ve bileği kopan kadın ekiplerin çalışmaları sonrasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Yaşanan olayın ardından kadınla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Metronun önüne atlayan kadının dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne intihar etmek için çıktığı ve son anda polisler tarafından ikna edilerek indirildiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Anadolu Ajansı'ndan kovulan 'muhabir' Musab Turan'ın CHP'li sevdası!
Gündem

Anadolu Ajansı'ndan kovulan 'muhabir' Musab Turan'ın CHP'li sevdası!

Basın toplantısında provokatif ifadeleriyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan Musab Turan'ın CHP'li isimlerle yakın olduğu ortaya..
Yeni Akit yazarından Viranşehir savcısına tepki!
Gündem

Yeni Akit yazarından Viranşehir savcısına tepki!

Yeni Akit yazarı Yaşar Baş, geçici süre ile görevinden uzaklaştırılan Viranşehir savıcısı Eyyüp Akbulut'u, "Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda sade..
Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!
Gündem

Maket uçaklı saldırı girişiminde gelişme!

Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına 18 Mayıs'ta gerçekleştirilen maket uçaklı bombalı saldırı girişimi olayında 1 kişi gözaltına alın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay