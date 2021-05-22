Metroda intihar girişiminde bulunan kadın dün de köprüden atlamaya kalkışmış

Olay üzerine metro seferleri hemen durdurulmuş ve bacağı dizinden ve bileği kopan kadın ekiplerin çalışmaları sonrasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alınmıştı.

Yaşanan olayın ardından kadınla ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Metronun önüne atlayan kadının dün de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne intihar etmek için çıktığı ve son anda polisler tarafından ikna edilerek indirildiği öğrenildi.