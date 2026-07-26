Metroda intihar girişimi: Güvenlik güçleri ikna etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Gayrettepe metro istasyonunda canına kıymak isteyen bir vatandaş, emniyet güçleri ve güvenlik personelinin yoğun ikna çabaları sonucu son anda vazgeçirildi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Gayrettepe metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyon içerisinde raylara atlayarak intihara kalkışan genci fark eden yolcular, çevrede büyük bir panik yaşadı.
Durumu fark eden güvenlik ekipleri ve yolcular intihara kalkışan adamı ikna etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, güvenlik ekipleri ve yolcuların yoğun uğraşları sonucu ikna edilen genç adam, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.