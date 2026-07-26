  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tahrik dolu sözler paylaşmıştı! Barış Çimen hakkında soruşturma açıldı Kuveyt'ten İran yalanlaması Kılıçdaroğlu rozet takarken Tekin, sahnedekileri azarladı: Lan, tövbe Ya Rabbi... CHP'den 'figüran' iddialarına sert tepki: "Tetikçilikle basın ahlakı bağdaşmaz!" Ukrayna İran'a saldırdı! Dışişleri Bakanlığından şiddetli kınama AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı! Yağış gidiyor, kavurucu sıcaklar geri dönüyor Özel'in ekibi partiyi sarı sitelere düşürdü! Sahibinden satılık CHP il binası "Siz kimin figüranısınız?" Gürsel Tekin'den 'kirli medya' çıkışı “cast ajansından figüran getirildi" yalanına cevap İzmir'de düzensiz göç operasyonu! 22 kişi yakalandı Çerkezköy'de korku dolu anlar! Yolcu treni raydan çıktı
Yerel Metroda intihar girişimi: Güvenlik güçleri ikna etti
Yerel

Metroda intihar girişimi: Güvenlik güçleri ikna etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Metroda intihar girişimi: Güvenlik güçleri ikna etti

İstanbul Gayrettepe metro istasyonunda canına kıymak isteyen bir vatandaş, emniyet güçleri ve güvenlik personelinin yoğun ikna çabaları sonucu son anda vazgeçirildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gayrettepe metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyon içerisinde raylara atlayarak intihara kalkışan genci fark eden yolcular, çevrede büyük bir panik yaşadı.

Durumu fark eden güvenlik ekipleri ve yolcular intihara kalkışan adamı ikna etmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, güvenlik ekipleri ve yolcuların yoğun uğraşları sonucu ikna edilen genç adam, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Marmaray'da bir intihar daha!
Marmaray'da bir intihar daha!

Gündem

Marmaray'da bir intihar daha!

İstanbul’da aile katliam: Eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu tüfekle öldürüp intihar etti
İstanbul’da aile katliam: Eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu tüfekle öldürüp intihar etti

Gündem

İstanbul’da aile katliam: Eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu tüfekle öldürüp intihar etti

İş merkezinin çatısında can pazarı! İntihar girişimini sinema izler gibi kaydettiler!
İş merkezinin çatısında can pazarı! İntihar girişimini sinema izler gibi kaydettiler!

Yerel

İş merkezinin çatısında can pazarı! İntihar girişimini sinema izler gibi kaydettiler!

Bıçakla öldürüp intihar etti! Cezaevinden izinle çıkıp eski eşini katletti
Bıçakla öldürüp intihar etti! Cezaevinden izinle çıkıp eski eşini katletti

Gündem

Bıçakla öldürüp intihar etti! Cezaevinden izinle çıkıp eski eşini katletti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23