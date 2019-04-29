Metrobüsteki sapığa susanlar buna ne diyecek? 'Büyüyünce AK Partili olacaksa çocuk tecavüze uğrasın'

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Çolpan Işın Taner isimli kadının Küçükçekmece'de cinsel saldırıya uğrayan çocukla ilgili kullandığı "O çocuk yarın AK Parti’yi destekleyecekse, bugün bunu yaşaması daha iyidir. Yılanın başı küçükken ezilmelidir." ifadeler büyük tepki çekti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla; "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği görülen Taner, kullandığı aşağılık ifadeleriyle AK Parti'ye olan düşmanlığı gözler önüne serdi.

"O çocuk yarın AK Parti’yi destekleyecekse..."

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel saldırıya uğrayan küçük çocukla ilgili "O çocuk yarın AK Parti’yi destekleyecekse, bugün bunu yaşaması daha iyidir. Yılanın başı küçükken ezilmelidir." ifadelerini kullandığı iddia edilen Çolpan Işın Taner isimli kadın, büyük tepki çekti.

Metrobüs sapığına ses çıkarmayanlar buna ne diyecek?

Metrobüste seyahat eden bir kadını taciz eden Fatih Özdemir isimli sapığın CHP üyesi çıkması, sekülerlerin de kıvırmasına neden oldu. Münferit olaylar üzerinden bütün Müslümanları hedef alan ve aylarca yaygara koparanlar, CHP’li metrobüs sapığını görmezden geldi.

Hal böyleyken susanların, 'Büyüyünce AK Partili olacaksa çocuk tecavüze uğrasın' gibi aşağılık ifadeler kullandığı iddia edilen bu kadınla ilgili ne söyleyecekleri merek ediliyor.