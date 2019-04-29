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Metrobüsteki sapığa susanlar buna ne diyecek? 'Büyüyünce AK Partili olacaksa çocuk tecavüze uğrasın'

İstanbul Küçükçekmece'de cinsel saldırıya uğrayan çocukla ilgili "O çocuk yarın AK Parti’yi destekleyecekse, bugün bunu yaşaması daha iyidir. Yılanın başı küçükken ezilmelidir.” ifadelerini kullandığı iddia edilen kadın, toplumun büyük tepkisini çekti.

29 Nisan 2019 Pazartesi 22:06
Metrobüsteki sapığa susanlar buna ne diyecek? 'Büyüyünce AK Partili olacaksa çocuk tecavüze uğrasın'

 Yeniakit.com.tr 

Çolpan Işın Taner isimli kadının Küçükçekmece'de cinsel saldırıya uğrayan çocukla ilgili kullandığı "O çocuk yarın AK Parti’yi destekleyecekse, bugün bunu yaşaması daha iyidir. Yılanın başı küçükken ezilmelidir." ifadeler büyük tepki çekti.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla; "Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz", "PKK'lı teröristin cenazesine katılmayan vekiller hakkında soruşturma açarım" gibi ifadeler kullanan Selahattin Demirtaş'a övgüler dizen CHP'li Ekrem İmamoğlu'na destek verdiği görülen Taner, kullandığı aşağılık ifadeleriyle AK Parti'ye olan düşmanlığı gözler önüne serdi.

"O çocuk yarın AK Parti’yi destekleyecekse..."

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde cinsel saldırıya uğrayan küçük çocukla ilgili "O çocuk yarın AK Parti’yi destekleyecekse, bugün bunu yaşaması daha iyidir. Yılanın başı küçükken ezilmelidir." ifadelerini kullandığı iddia edilen Çolpan Işın Taner isimli kadın, büyük tepki çekti.

Metrobüs sapığına ses çıkarmayanlar buna ne diyecek?

Metrobüste seyahat eden bir kadını taciz eden Fatih Özdemir isimli sapığın CHP üyesi çıkması, sekülerlerin de kıvırmasına neden oldu. Münferit olaylar üzerinden bütün Müslümanları hedef alan ve aylarca yaygara koparanlar, CHP’li metrobüs sapığını görmezden geldi.

Hal böyleyken susanların, 'Büyüyünce AK Partili olacaksa çocuk tecavüze uğrasın' gibi aşağılık ifadeler kullandığı iddia edilen bu kadınla ilgili ne söyleyecekleri merek ediliyor.

 

 

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 22:06
  1. İstanbul
  2. Çolpan Işın Taner
  3. AK Parti
  4. Selahattin Demirtaş
  5. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • abidinabidin9 dk önce
    bu kalitesiz o...…….yu. AK Partili gençlere emanet edeceksin. bak ondan sonra tüm oylarını AK Partiye veriyormu vermiyormu.
  • mayformayfor10 dk önce
    NE YAZIK.KI GECE KULÜPLERINDE HAYATLARINI BITIRMIS BÖYLE KADINLAR KENDILERININ DIKAT CEKMESI ICIN BÖYLE SAPIK SAPIK YAZILAR YAZARLAR KENDISINI KAC KISI ACABA BIR YEDIKLERINEDEN ANLATSIN colpan bayan belki gecmisi aklina gelir .

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