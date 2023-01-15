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Gündem Metrobüste kadından akıl almaz şirretlik! Bu yüzden adama saldırdı, tükürüp "İlkokul mezunu seviyesiz" dedi
Gündem

Metrobüste kadından akıl almaz şirretlik! Bu yüzden adama saldırdı, tükürüp "İlkokul mezunu seviyesiz" dedi

İstanbul Mecidiyeköy’de seyreden metrobüste kadın bir yolcu, gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden adama saldırdı. Ağır küfür ve hakaretler eden kadın, bir de adama tükürdü.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 13:33:00 -
Metrobüste kadından akıl almaz şirretlik! Bu yüzden adama saldırdı, tükürüp "İlkokul mezunu seviyesiz" dedi

İstanbul Mecidiyeköy’de seyreden metrobüste kadın bir yolcu, gözlüğünü düşürdüğünü iddia eden adama saldırdı. Ağır küfür ve hakaretler eden kadın, bir de adama tükürdü. 

Şişli Mecidiyeköy’de metrobüste seyir halinde olan bir metrobüste gözlük kavgası yaşandı.

İddiaya göre, kadın yolcu, gözlüğünü düşüren adam ile tartıştı. Sinirlenen kadın yolcunun adama küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.

Yolcuların içerisinde yaşanan olayda, öfkeden çıldıran kadın, bir de adama tükürdü. Adamın karşılık vermesi üzerine kadın, “sen kime dikleniyorsun, ilkokul mezunu seviyesiz” diyerek hakaret etti. Yaşananlar kameralara yansırken, metrobüse birbirine katan kadın ardından durakta araçtan indi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

 

 

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