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Yerel Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu
Yerel

Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu

Avcılar ile Küçükçekmece arasındaki metrobüs yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle metrobüs yoluna giren bir genç, kazaya neden oldu. Kazada genç ile metrobüsteki 3 yolcu yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-19 01:06:00 -
Metrobüs yoluna giren genç kazaya neden oldu

Avcılar’da henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna giren gence metrobüs çarptı. Kazada metrobüsün çarptığı genç ile metrobüste bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Avcılar ile Küçükçekmece arasındaki metrobüs yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir genç, henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs yoluna yaya olarak girdi. Bu sırada Avcılar’dan Küçükçekmece yönüne seyir halinde olan E.K. idaresindeki 34 TN 2956 plakalı metrobüs duramayarak gence çarptı.

3 yolcu ani frenle yaralandı

Kazada, metrobüsün çarptığı genç ile metrobüs içinde bulunan 3 yolcu da ani fren sırasında yaşanan sarsıntı nedeniyle yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kaza sonrasında metrobüs seferlerinde aksama yaşandı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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