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Yerel Metrobüs seferleri neden durdu? Metrobüsler neden çalışmıyor?
Yerel

Metrobüs seferleri neden durdu? Metrobüsler neden çalışmıyor?

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yönetime geçmesiyle birlikte İstanbulluların başı beladan kurtulmuyor. İBB otobüslerinin arızalanmasıyla birlikte İstanbullular yollarda mağdur olurken, İBB otobüslerin çilesi bitmeden şimdi de metrobüs çilesi başaldı. Bugün metrobüsleri kullanan vatandaşlar saç baş yoldu. Peki metrobüsler neden çalışmıyor? Metrobüs seferleri neden durdu?

Yeniakit Publisher
2022-07-02 10:15:00 - 2022-07-02 10:17:57
Metrobüs seferleri neden durdu? Metrobüsler neden çalışmıyor?

İstanbulluların ne İBB otobüsü ne de metrobüs çilesi bitmiyor. İstanbul'da Haliç Köprüsü üzerindeki bir metrobüste çıkan yangın hem yolcuları hem de sürücüleri tedirgin etti. 

Haliç Köprüsünde metrobüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Beyoğlu Haliç Köprüsü üzerinde saat 09.00 sıralarında metrobüste bilinmeyen nedenle Yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor. Yangın sebebiyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

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