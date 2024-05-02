Metro tacizcisi son vukuatında yakalandı!
Başakşehir’de metroda bir genç kızı taciz eden şahıs, başka bir metrodaki taciz eyleminden sonra nihayet yakalandı.
Başakşehir’de 27 Nisan'da sabah saatlerinde işe gitmek için Kayaşehir metrosuna binen Z.B. adlı genç kız, karşısına oturan bir şahsın tacizine maruz kalmıştı.
Metrodaki kalabalığa aldırış etmeden müstehcen hareketlerde bulunan sapığı fark eden genç kız, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olmuştu.
Başka bir taciz olayından sonra yakalandı!
Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu, şüphelinin başka bir metro istasyonunda vatandaşlar tarafından darbedildiği ve durakta inerek peron değiştirip hastaneye gittiği belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen M.G. (55) isimli şahıs başka bir taciz olayı sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın yapılan sorgulamasında cinsel istismar suçundan 2 ayrı kaydının bulunduğu tespit edildi.
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