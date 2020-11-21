Otobüsler yarın çalışıyor mu, İETT sefer saatleri son dakika haberleri merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeni kısıtlamalar getirildi. Buna göre, hafta sonları saat 20:00 ile 10:00 arasında sokağa çıkma yasağı söz konusu olacak. Hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte İBB de ulaşımda yeni tarifeye geçti.

Metro, metrobüs, İETT otobüsleri, Marmaray hafta sonu çalışma saatleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde sık aralıkla çalışan hatlarda frekans, 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.

Metro, füniküler ve tramvay seferlerine, hafta içi halihazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek. Hafta sonu ise 06.00 - 09.00 ve 20.00 - 24.00 saatlerinde izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09.00 ile 10.00 saatleri arasında otobüs sayısı artırılacak. 10.00 ile 20.00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak. Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10.00 ile 20.00 saatleri arasında mevcut hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.