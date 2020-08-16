Metin Yüksel’in dava arkadaşı! Mustafa Birol Hakk’a yürüdü
Metin Yüksel ile birlikte İslam davası için yıllarca mücadele veren ve bir süredir akciğer rahatsızlığı yaşayan 15 Temmuz gazisi Mustafa Birol, dün sabah saatlerinde Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Haber Merkezi
Akıncıların şehit lideri Metin Yüksel ile birlikte İslam davası için yıllarca mücadele veren 15 Temmuz gazisi Mustafa Birol, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bir süredir akciğer rahatsızlığı yaşayan ve dün sabah saatlerinde vefat eden 61 yaşındaki Birol, Erenköy Böcekli Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dualarla Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi. 15 Temmuz gecesi Fetullahçı hainlere karşı direnirken kolundan vurulan Mustafa Birol’un vefatı, büyük üzüntü oluşturdu.