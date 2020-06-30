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Metin Feyzioğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti iktidarı ile yakın olduğuna dair algı oluşması üzerine konuşan Feyzioğlu, "Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın olmamın nedeni bellidir. Ben siyasetçi değilim. Bir partinin temsilcisi değilim. Ben ülkenin Barolar Birliği Başkanıyım ve sorumluluğum da bu birliğin çatısı altındaki avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:36:00 - 2020-06-30 16:38:46
Metin Feyzioğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre; Feyzioğlu, "Erdoğan ve AK Parti ile yakınlaştı" iddialarına ilişkin "Benim sorumluluğum avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır" ifadelerini kullandı.

İşte TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklaması:

"Benim Sayın Cumhurbaşkanı ile yakın olmamın nedeni bellidir. Ben siyasetçi değilim. Bir partinin temsilcisi değilim. Ben ülkenin Barolar Birliği Başkanıyım ve sorumluluğum da bu birliğin çatısı altındaki avukatların çıkarlarının kollanması adına tavır almaktır"

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