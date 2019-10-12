Metin Dalgalı kimdir? Metin Dalgalı gözaltına mı alındı?

Fırat'ın doğusunda Arap, Kürt ve Türkmen topraklarını ABD desteğiyle işgal eden terör örgütü PKK-PYD-YPG'ye yönelik başlatınan Barış Pınarı Harekatı sonrasında yapılan Dilovası Belediyesi Ekim ayı oturumunda Saadet Partisi Meclis Üyesi Metin Dalgalı, "Bu savaş mazlumlar ile zalimlerin savaşıdır. Söz konusu mazlumlar olunca AK Parti, CHP, MHP gibi zalimler birleşirler onun için mazlumları görmezden gelenler kardeşlikten bahsedemezler" ifadelerini kullandı. Bu skandal açıklama sonra gözaltına alındı. Metin Dalgalı Dilovası HDP kurucu ilçe başkanlığı görevini de yaptı. Metin Dalgalı kimdir?

Önceki gün Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında gerçekleşen Ekim ayı meclis toplantısında Saadet Partisi Meclis Üyesi Metin Dalgalı, "Bu savaş mazlumlar ile zalimlerin savaşıdır. Söz konusu mazlumlar olunca AK Parti, CHP, MHP gibi zalimler birleşirler onun için mazlumları görmezden gelenler kardeşlikten bahsedemezler" ifadelerini kullanmıştı. Metin Dalgalı'nın açıklamalarının medyaya yansıması sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Dilovası ilçesindeki evinde gözaltına alındı.

Saadet Partili meclis üyesi Metin Dalgalı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle TSK'ya "zalim" deyince ortalık karıştı

Metin Dalgalı kimdir?

Dilovası HDP kurucu ilçe başkanı olan Metin Dalgalı, 1987 yılından beri Dilovası’ndan ikamet edip kendine ait Geri dönüşüm şirketini yönetiyor. Evli üç çocuk babası olan Metin Dalgalı Bingöl Kiği’li olup Dilovası’nda bir çok Sivil toplum kuruluşundan ve kooperatiflerde görev aldı.