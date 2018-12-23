Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

Gerici yobazların elinde kalan son kanal tetikçi Halk TV'de, Uğur Dündar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Müslümanlara saldırmak için televizyona çıkardığı Müjdat Gezen ile Metin Akpınar, küstah sözlerle Cumhurbaşkanına yüklenmişti.

"Ayağından asarlar..."

Sözde sanatçı Metin Akpınar, Erdoğan için, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" demiş, adeta teröristleri aratmamıştı.

"Haddini bil"

("Pezevenk kötü bir şey değil ki, Azerice de 'yol gösteren' demektir" diyerek, başkalarına pezevenk diyen) Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil." demişti.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'de katıldıkları programda sarf ettikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzasıyla şu yazılı açıklama yapıldı:

"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

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