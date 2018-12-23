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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

Tetikçi Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal ifadeler kullanan "sanatçı müsveddeleri" Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

23 Aralık 2018 Pazar 15:53

Gerici yobazların elinde kalan son kanal tetikçi Halk TV'de, Uğur Dündar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Müslümanlara saldırmak için televizyona çıkardığı Müjdat Gezen ile Metin Akpınar, küstah sözlerle Cumhurbaşkanına yüklenmişti. 

"Ayağından asarlar..." 

Sözde sanatçı Metin Akpınar, Erdoğan için, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler" demiş, adeta teröristleri aratmamıştı. 

"Haddini bil"

("Pezevenk kötü bir şey değil ki, Azerice de 'yol gösteren' demektir" diyerek, başkalarına pezevenk diyen) Müjdat Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil." demişti. 

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'de katıldıkları programda sarf ettikleri sözler nedeniyle Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar imzasıyla şu yazılı açıklama yapıldı: 

"Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiş olup, keyfiyet tüm basın/yayın kuruluşları ile kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'dan Erdoğan'a küstah sözler

Erdoğan'dan Halk TV'deki iki küstaha tokat gibi cevap!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 15:53
  1. İstanbul
  2. Metin Akpınar
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. soruşturma

YORUM YAZ

  • ssseeessseee15 dk önce
    SADECE IKISI ICIN DEGIL PROGRAMI YAPAN DÜNDAR VE UZAKTAN HAVLAYAN ÖZDIL DIYE KIRALIK BIR YAVSAK DA CEZASINI CEKMELI BUNLARIN DEMOKRASI ANLAYISI KENDILERI YAG BAL YESIN VATANDAS BUNLARA IRGATLIK YAPSIN SEREFSIZLER
  • ZekeriyaozcubukZekeriyaozcubuk16 dk önce
    Bir insanın ağzından çıkanın kulagı duyması lazım.Kendi idolojisi için ülke bitsin bu hainler için önemli değil.demekki beyin uyuştuysa insan saçmalıyabiliyor.
  • trtr17 dk önce
    metin akpınar isim vermemiş ama nasılda kendilerini biliyorlar..
  • hasanhasan20 dk önce
    Her mujdat gezen dediginizde pezevenk demek zorunda misiniz? Siz musluman misiniz?Editörden: İşte temiz dillilerin videosu:    https://www.youtube.com/watch?v=CjckAC3NHoo
  • Adam olunAdam olun29 dk önce
    ... az uslubunuza dikkat edin ona buna pezevenk diyerek habercilik yapmak en buyuk pezevenkliktir.Editörden: İşte usluplu dil kullananların videosu:       https://www.youtube.com/watch?v=CjckAC3NHoo
  • Bünyamin ArikanBünyamin Arikan48 dk önce
    Metin Bey Sizin,de Hain oldugunu.bilmiyordum,ama size yaziklar olsun sizi nu zamana kadar Serefli sanatci bilirdim,Hain metin Ben Vatan icinTürkiye Cumhuriyeti Baskani icin , Canimizi vermiye hazirim‘ Alman,yadan Bild Selam‘lar
  • EmekliEmekli55 dk önce
    Arkadaşlar bunların konuşması suç yargılanmalılar ancak bunlardan daha suçlu bu dindar gazeteye böylesine ahlaksızca manşet atanlar onlardan daha tehlikeli daha kötü
  • SerkanSerkan58 dk önce
    Sanatçı emekli olursa ne olur? bunlar gibisi tabi, Erdoğan düşmanı olur niçin? unutulmamak için,neden unutulmamak için Tayyip Erdoğan gibi bir yönetmen lazım ki şöhretleri devam etsin
  • İbrahim güvenİbrahim güven1 sa önce
    İki tane din düşmanı lavuk bunlar ...lende bitmiyorlar
  • M.T.T.B ‘ki M.T.T.B ‘ki 1 sa önce
    Biz olmamız gereken gibi olmassak bu gibi pe.evenk ve de...usların elinde oyuncak oluruz.Üstadın dediğigibi , Ya olacağız.Ya öleceğiz.
  • ahmetahmet1 sa önce
    once insan milletine ve onun iradesine/degerlerine saygili iyi insan olamadan ne komiklik yapilir, ne darbukator ne de sanatci olunur...
  • yan gel metin, yayıll..yan gel metin, yayıll..1 sa önce
    'Yata yata g büyütmek' diye bir tabir var ya; bu tam da 'cukk' diye Metin Akpınar' a oturuyor.
  • ergünergün1 sa önce
    ... bu erdoğan için söylenmiş bir söz değil! siyasal manada ülkemizdeki yapılanpolitika şimdi ve sonraki liderlerde dahil 12 eylüldeki gibi her halükardauzatılan gerginliklerliderlerin gerilim yaratmasınınada atfen ve bunlarınsonucunda toplumu kutuplaştırma açısından tehlikeli demek istemişbu darbe belası ile yüz yüze geliriz manasındayani varyahiç kimse tek laf etmesin düşünceleriyle ilgili allah sizin elinize kimseyi düşürmesin düşürmesin bevallahi düşürmesin
  • Satırlı kasap chpSatırlı kasap chp1 sa önce
    Hâlâ Menderes' i astıkları günün özlemini çekiyorlar! Ama işte biz bunları asamıyoruz; gördün mü ne kadar demokrat olduğumuzu şişman kıç?
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Ağzı olan konuşsun ama, kimseye küfür ve hakaret etmeden konuşsun.Uğursuz Dündar ve pezevenk Müjdat her proğramda salyalarını akıtıyor zaten ama bu müşrik Metin yeni başladı. Batı bunlara DESDEK verdiği için havlıyorlar. Muhalefet kabulümüzdür ancak hakaret ve küfür AFFEDİLMEZ.
  • NurNur1 sa önce
    Sarhoştu muhakak erkek kesildi birden çok gördük senin gibi sarhoş külhanbeyleri ayıkkende yumoşş
  • İbrahim güvenİbrahim güven2 sa önce
    Bu adi lavukları asmadan bu şerefsizler düzelmez
  • UlubeyUlubey2 sa önce
    Ya bendensin ya da Seni barindirmam politikasi! Hitler de aynisini yapiyordu ! Sonuc bütün bir milleti kendine göre devsirmisti . Karsi görüse kesin 0 tolerans. Sonuc !

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