Metil alkol can almaya devam ediyor! Adana'da ölü sayısı 11'e yükseldi Adana'nın Seyhan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastaneye sevk edilen kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlanan N.B. adlı kadın, kuzeni tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastaneye sevk edilen kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. N.B’nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

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