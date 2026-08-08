Metgün Enerji İzahnamesinde yer alan taahhütler adım adım hayata geçiriliyor

Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji şirketleri arasında yer alan ve portföyünde güneş, rüzgâr ile hidroelektrik kaynaklarına dayalı 274,44 MW kurulu güç barındıran Metgün Enerji, şeffaflık ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda halka arz izahnamesinde yer alan taahhütlerin planlanan takvim çerçevesinde hayata geçirilmesini sürdürüyor. Bu kapsamda, izahnamede yer alan hâkim ortak taahhütlerinden "ortak satışından elde edilen gelirin şirkete transferi" ve "METEN payı alım emrine" ilişkin yükümlülükler tamamlandı.

Ortak Satışından 900 Milyon TL’lik Kaynak

Halka arz onaylı izahnamesinde yer alan taahhüt doğrultusunda, Metgün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş tarafından ortak satışı kapsamında elde edilen 900 milyon TL brüt kaynak, yaklaşık 1,1 milyar TL'ye tamamlanarak 28 Temmuz 2026 itibarıyla ilişkili taraf alacaklısı olduğu Bioden üzerinden Metgün Enerji’ye transfer edildi. Böylece izahnamede taahhüt edildiği şekilde, Metgün Enerji bilançosunda yer alan “ilişkili taraf alacağı” tamamen tahsil edilmiş ve izahnameden gelen yükümlülük yerine getirilmiş oldu. Sağlanan yaklaşık 1,1 milyar TL nakit girişi ile Şirketin finansal yapısı ve bilançosu daha da güçlendi.

Toplam 4.500.000 Adet Pay Geri Alımı

Bioden kaynaklı ilişkili taraf alacağının kapatılmasının yanı sıra, izahnamede belirtilen hisse alım emri taahhüdü de 31 Temmuz ve 3 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılan alımlarla yerine getirildi. İzahnamedeki yükümlülükler kapsamında (5 iş günü içinde halka arz fiyatı o gün Borsa’da geçerli tavan fiyatın üstünde kalıyor ise 2.250.000 adet günlük alım emri o gün geçerli fiyat aralığının tavanından girilerek o iş günü için halka arz eden pay sahibinin alım emri girme yükümlülüğü yerine getirilir.) her iki işlem gününde de 2.250.000, toplamda 4.500.000 adet METEN pay alım işlemi halka arz eden pay sahibi adına gerçekleştirildi.

“Şirketimize, Portföyümüze ve Uzun Vadeli Büyüme Hedeflerimize Güvenimiz Tam”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, şunları söyledi:

"Sermaye piyasalarına ve yatırımcılarımıza verdiğimiz taahhütleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeyi temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Ortak satışı gelirinin tamamının şirket bünyesine kazandırılması ve yaklaşık 90 milyon TL’lik alım emrinin tamamlanması da bunun en önemli kanıtıdır.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Metin Güneş’in gerçekleştirdiği hisse alımı ve kaynak aktarımı, yönetimimizin şirketimize, portföyümüze ve uzun vadeli büyüme hedeflerimize duyduğu güçlü güvenin açık bir göstergesidir. Güçlü finansal yapımız, şeffaf yönetim anlayışımız ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz.”