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Yerel Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış!
Yerel

Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 18:57:00 -
Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da sağanak yağış!

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olmaya başladı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor. Yağış sonrası yollarda su birikintisi oluştu.

İstanbul'da gün boyu devam eden yağış akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da gün boyu devam eden yağış akşam saatlerinde sağanak yağışa dönüştü.

Yollarda su birikintisi oluştu

Anadolu Yakası'nda da etkili olan yağışta yollarda su birikintisi oluştu. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Üsküdar sahilden görüntülendi.


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