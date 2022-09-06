Meteoroloji'nin 5 gün hava durumu: Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 5 günlük hava durumu raporu yayınlandı. Bu hafta havanın nasıl olacağı, bir sürprizle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meteoroloji tarafından gelen 6-10 Eylül tarihli hava durumu raporuna göre, bu hafta Salı günü Marmara ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, bu hafta hava durumu nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

Sıcaklık mevsim normallerinin altına düştü hava üşüttü. Fakat hafta sonu bunaltan sıcaklar geri geliyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu haritası resmen alarm veriyor. Sıcaklığın yer yer 38 dereceye çıkması beklenirken uzman isim Kerem Ökten'den de bir açıklama geldi.Bugün de birçok ilde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre sağanak yağış beklenen iller şöyle: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri

Yağışların kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten şu uyarılarda bulundu:

-Sabaha karşı Marmara'da hava iyice serinleyecek. Üşümek kaçınılmaz. Pencereler kapalı kalmalı. Ani hava değişikliği hastalıkları da beraberinde getiriyor. Dikkat...

-Salı sabahı kuzey kesimlerde İstanbul dahil bildiğiniz üşüyeceğiz. Hava çok serin olacak. Yaz severler üzülmesin. 8 ile 13 Eylül arası Yaz geri gelecek.

-11 Eylül gecesi çok kuvvetli bir fırtına hattı tam İstanbul'un kuzeyinden geçecek. Şehre de girebilir.

Marmara: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak bekleniyor.

Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, Hatay’ın kıyı ilçeleri ve Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Batı Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Kastamonu'nun kuzeyinde ve Sinop çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.



Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren Kars, Ağrı, Iğdır ve Erzurum çevreleri ile Ardahan'ın güneyinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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