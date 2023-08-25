Meteoroloji'den uyku kaçıran 'sıcaklık' uyarısı: 'Ağustos'un son haftası bir ay gibi uzun gelebilir'

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonuna girerken mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava durumunun nasıl olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da bunaltan sıcakların birkaç gün daha süreceğini belirten Öztel "Ağustos'un bu son haftası kimine göre bir ay gibi uzun gelebilir" dedi. Öztel, "Gece bastıran o nemli hava hissi ile uykular yine kaçabilir." ifadelerini kullandı.

Son dönemde artan hava sıcaklığı, bu hafta da yurdu kavurmaya devam edecek. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; ülke genelinde, mevsim normallerinin üzerinde seyreden yakıcı sıcaklık Ağustos'un son haftasında da sürecek. Pazar günü Muğla-İzmir çevresinde ise yağmur bekleniyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, İstanbul'da bunaltan sıcakların birkaç gün daha süreceğine dikkat çekerek "Ağustos'un bu son haftası kimine göre bir ay gibi uzun gelebilir" ifadelerini kullandı.

Öztel'in açıklaması şu şekilde:

"Aslında bir süre serinledikten sonra yeniden üzerimize gelen Basra kökenli sıcak hava bu kez daha çok Ege, Marmara ve İç Anadolu’nun batısını etkiledi. Son 72 saat içinde sıcaklıklar yeniden 40°C’ye dayanırken bunaltıcılık arttı. Geçtiğimiz hafta ise güneydoğu ve İç ile Doğu Anadolu sıcak hava dalgasının pençesindeydi. Bu hafta çok önemli bir değişiklik olmadı, Anadolu yine gölgede 38-39°C sıcaklıkta güneşli günler geçiriyor.

Hava sıcaklıkları bu hafta sonu yine yüksek seyredecek, pazar günü Muğla-İzmir çevresinde biraz yağabilir. Yağmur az da olsa topraklara iyi gelecek, kırsalda durum yine çıtır çıtır. Yakınından geçtiğimiz veya uğradığımız yeşil alanları böylesi rüzgarlı, kuru ve aşırı sıcak günlerde özenle korumak zorundayız.

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İstanbul’da sıcak havalar ve malum bunaltıcılık sürüyor. Gece bastıran o nemli hava hissi ile uykular yine kaçabilir. İstanbul cumartesi tahmini 34°C, pazar ise 32°C. Bunaltıcılık etkisi ile hissedilen sıcaklık ise tahmini 42-44°C. Öğlen güneşinde efor gerektiren faaliyetler yapmamakta yarar var. Ağustosun bu son haftası kimine göre bir ay gibi uzun gelebilir.

Uzun süredir 40°C’lerde seyreden Ankara havası, hafta sonu 34-35°C’lerde güneşli görünüyor."