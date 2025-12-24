Meteoroloji’den uyarı! İstanbul'da kar yağışı bekleniyor! Soğuk hava etkisi olacak 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi.

Oxu.Az'ın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışların kuzey, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği açıklandı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin yaklaşık 4 ila 10 derece üzerine çıkması beklenirken, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklıklarda belirgin bir azalma yaşanacak. Bu durum, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına yol açabilir.

Soğuk havanın hafta boyunca etkili olmaya devam edeceği, buzlanma ve don nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında aksaklıkların yaşanabileceği öngörülüyor. Ayrıca, tarım alanlarında zirai don riski artacak ve ürün kayıpları yaşanabilir.

En düşük hava sıcaklıkları (26 Aralık - 2 Ocak 2026)

Ankara: -3°C, İstanbul: 0°C, İzmir: 1°C, Konya: -8°C, Kocaeli: -1°C, Bolu: -6°C, Samsun: 2°C, Trabzon: 4°C, Tokat: -7°C, Erzurum: -17°C, Eskişehir: -5°C, Afyonkarahisar: -10°C, Balıkesir: -3°C, Sivas: -13°C

Halkın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması ve gerekli önlemleri alması önemlidir.

İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL, YAĞIŞ VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul hava tahmin şu şekildedir: Pazar ve pazartesi günü yükseklerde karla karışık yağmur, yeni yılda ise İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.