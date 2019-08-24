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Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde sağanak yağış var

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:42
Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde sağanak yağış var

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Erzincan ve Erzurum'unkuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Erzincan'da 17, Iğdır'da 18, Tunceli'de  20 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 36, Tunceli'de 32, Ağrı'da 31, Erzincan'da 30, Kars'ta 28, Erzurum ve Ardahan'da 26 derece olacak.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:42
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  11. Tunceli

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