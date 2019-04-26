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Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin geneli güneşli ve ılık havanın etkisinde. Ege Bölgesi'nin doğusu ile Akdeniz Bölgesi'nin batısında yer yer yağmur beklenirken, Ege ve Marmara bölgeleri için toz taşınımı uyarısı yapıldı

26 Nisan 2019 Cuma 06:58
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde, Mersin ve Adana çevreleri ile Aydın'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi, Ege ve Akdeniz'in batısında toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden, Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerimizde devam eden Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, bu gece saatlerine kadar Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'de etkili olmaya devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, yer yer sisli ve puslu

ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu, sis ve puslu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:45
  1. Karaman
  2. Niğde
  3. Muğla
  4. Konya
  5. Mersin
  6. Denizli
  7. Aydın
  8. Afyon
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