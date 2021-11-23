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Yaşam Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarından itibaren başlıyor
Yaşam

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarından itibaren başlıyor

Meteoroloji sıcaklıkların çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların birçok ilde azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğini bazı illerde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 14:07:00 -
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yarından itibaren başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü kuzey, iç ve orta kesimlerde azalacağını ve mevsim normalleri altına düşeceğini açıkladı.

Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Günlerce sürecek yağmur ve kar yağışları konusunda ise dikkat etmek gerekiyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yağışların Marmara bölge geneli, Kıyı Ege ile Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulundu.

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