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Yerel Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı
Yerel

Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de yarın öğleden itibaren 4 gün boyunca sağanak yağış görüleceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 18:05:00 -
Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ülke genelinde 1 haftalık hava tahminini raporunu paylaştı. Buna göre; yeni haftada Denizli ve çevre bölgeleri yağmura teslim olacak. 28 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayacak yağış, 1 Aralık Perşembe gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise en yüksek 17, en düşük 4 derece civarında seyredecek. İl genelinde yağışlı havanın Perşembe gününden itibaren şehri terk etmesi beklenirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşılık tedbir almaları istendi.

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