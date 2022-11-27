Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ülke genelinde 1 haftalık hava tahminini raporunu paylaştı. Buna göre; yeni haftada Denizli ve çevre bölgeleri yağmura teslim olacak. 28 Kasım Pazartesi günü öğle saatlerinde başlayacak yağış, 1 Aralık Perşembe gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise en yüksek 17, en düşük 4 derece civarında seyredecek. İl genelinde yağışlı havanın Perşembe gününden itibaren şehri terk etmesi beklenirken, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşılık tedbir almaları istendi.