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Meteorolojiden sağanak uyarısı

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:13
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Doğu Karadeniz ile Elazığ, Bingöl, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:13
  1. Doğu Karadeniz
  2. Hava durumu
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  4. sağanak

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