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Meteorolojiden sağanak uyarısı

23 Kasım 2018 Cuma 18:59
Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Yurdun birçok bölgesinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kayseri, Niğde, Ordu, Erzurum, Ağrı ve Van çevreleri ile Tekirdağ'ın ve Konya'nın doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:59
  1. Meteoroloji
  2. sağanak
  3. yağmur

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