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Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimi yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:07
Meteorolojiden sağanak uyarısı!

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 27
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Bursa: Az bulutlu ve açık 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 39
Samsun: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 28
Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:07
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Diyarbakır
  7. Bursa
  8. Antalya
  9. Ankara
  10. Adana
  11. sağanak yağmur

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