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Aktüel

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 14:52:00 -
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nin güneydoğusu, Batı Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

 

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