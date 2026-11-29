Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar geldi: İstanbul'da hava bir anda değişti! Perşembe gününe dikkat
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Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli sağanak ile hızı 90 kilometreyi bulan fırtına, İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde sürücülere zor anlar yaşatan dondurucu hava dalgasıyla birlikte kentte sıcaklıkların perşembe gününe kadar 4 dereceye ineceği bildirildi.
İstanbul'da gece saatlerinden başlayan yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Zaman zaman fırtına şeklinde esen rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerleyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanak sabah saatlerinde etkisini daha da artırdı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde kuvvetli rüzgarın da eşlik ettiği yağış trafikte ilerleyen sürücülere zor anlar yaşattı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde köprü üzerinde bazı araç sürücüleri fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.
SICAKLIK DÜŞÜYOR
Hafta içi İstanbul'da 20 dereceler civarında seyreden sıcaklığın düşmesiyle kentte soğuk hava etkili oluyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bugün İstanbul'da sıcaklık 9 derece olacak. Rüzgar ise gün boyu 75-90 kilometre hızla esecek. Sıcaklığın kentte Pazartesi günü 6, Salı günü 5, Çarşamba ve Perşembe günü ise, 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.