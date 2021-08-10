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Gündem Meteoroloji’den Ordu uyarısı: Sağanak yağışlar yeniden etkili olacak
Gündem

Meteoroloji’den Ordu uyarısı: Sağanak yağışlar yeniden etkili olacak

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, Ordu’da sağanak yağışların yeniden etkili olacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 18:47:00 -
Meteoroloji’den Ordu uyarısı: Sağanak yağışlar yeniden etkili olacak

Ordu'da, iki gündür devam eden ve aralıklar etkisini sürdüren sağanak, tüm ilçelerde hasarlara yol açtı. Bugün itibariyle etkisini azaltan sağanak sonrası Meteorolojiden yeniden uyarı geldi.

Yapılan uyarıya göre, 11 Ağustos tarihinde sabaha karşı başlayacak olan sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtilerek, “Yapılan son değerlendirmelere göre 11 Ağustos Çarşamba günü Ordu'da yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

 

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