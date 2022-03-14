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Gündem Meteorolojiden o şehirler için kuvvetli yağış uyarısı!
Gündem

Meteorolojiden o şehirler için kuvvetli yağış uyarısı!

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 09:20:00 - 2022-03-14 09:21:07
Meteorolojiden o şehirler için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, batısının zamanla az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Ülke genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

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