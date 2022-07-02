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Gündem Meteoroloji'den o ilimize şiddetli fırtına uyarısı! Çatılar uçabilir, ağaçlar devrilebilir
Gündem

Meteoroloji'den o ilimize şiddetli fırtına uyarısı! Çatılar uçabilir, ağaçlar devrilebilir

Meteoroloji'den Samsun’un iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 02:41:00 -
Meteoroloji'den o ilimize şiddetli fırtına uyarısı! Çatılar uçabilir, ağaçlar devrilebilir

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmede Samsun’un iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı.

Samsun genelinde çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden Samsun’un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. 2 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00 ve 20.00 aralığında yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli olunması vurgulandı.

Oluşması muhtemel riskler arasında çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olaylar oluşabileceğinden tüm halkın tedbirli olması gerektiğinin altı çizildi.

 

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