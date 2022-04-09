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Yaşam Meteorolojiden o bölgelere sağanak uyarısı
Yaşam

Meteorolojiden o bölgelere sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Türkiye'deki 3 bölgeye sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 09:34:00 -
Meteorolojiden o bölgelere sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin aktardığına göre; bugün Türkiye'de üç bölgede sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler şöyle:

"Ülkemizin doğu kesimleri ile zamanla güney kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin ile Pazar günü sabah saatlerinde Karaman, Mersin ve Antalya'nın batı ilçeleri ile Gazipaşa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da sis ve pus uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğu ile iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı doğuda artıyor

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın şiddeti orta kuvvette

Rüzgâr genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, zamanla batı bölgelerde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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