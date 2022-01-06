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Yerel Meteoroloji’den o bölge için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı!
Yerel

Meteoroloji’den o bölge için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için yarın sabahtan itibaren kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 13:05:00 -
Meteoroloji’den o bölge için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı!

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, Trakya’nın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağışların etkisi altına gireceği belirtildi.

Yağışların, Edirne ve Kırklareli geneli, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Saray, Ergene, Muratlı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği belirtilen açıklamada; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. (DHA)

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