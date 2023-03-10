Meteorolojiden Marmara için kritik uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü yağışların, yarın Marmara Bölgesi genelinde İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, 12 Mart Pazar günü de Marmara Bölgesi'nin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AFAD SMS ile uyardı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise cep telefonlarına gönderdiği SMS'te "Meteorolojiye göre yarın İstanbul'da kuvvetli lodos ve yağış bekleniyor. Baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olun" uyarısı yaptı.