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Gündem Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı
Gündem

Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan beş günlük hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü sağanak yağış, Marmara Bölgesi'nde ise kuvvetli fırtına bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 01:33:00 - 2022-10-18 01:40:21
Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara’da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

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