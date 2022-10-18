Meteoroloji'den Marmara için kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan beş günlük hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü sağanak yağış, Marmara Bölgesi'nde ise kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara’da rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.