Meteoroloji'den Marmara için kritik uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Marmara'da don bekleniyor

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak hafta sonu ise mevsim normallerinin biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Karadeniz'de güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sisli 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Az bulutlu ve açık 26

Antalya: Az bulutlu ve açık 22

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı bulutlu 13

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 8

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 15