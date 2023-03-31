Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağışların sabah saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere kar yağışlı, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında olması beklenmektedir.

Rüzgarın güneyden orta, zaman zaman kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları Van 6, Bitlis 1, Muş ve Hakkari’de 3 derece olması tahmin edilmektedir. Bölge genelinde zaman zaman kuvvetli kar yağışı ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.