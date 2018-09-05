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Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 ilde yarın kuvvetli ve çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:07
Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 ilde yarın kuvvetli ve çok kuvvetli yağış olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yarın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Balıkesir (kıyı kesimleri dışında), Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya'nın batı iç kesimleri ve Gümüşhane çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

Yağışlar, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova), Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (75-100 kilogram/metrekare) olacak. 

BATI AKDENİZ'İN BATISINDA FIRTINAMSI RÜZGAR GÖRÜLECEK

Karadeniz Bölgesi'nde hava çok bulutlu olacak, Batı Karadeniz'de ise kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgar, Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, öğleden sonra doğusu güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, sabah saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek ve dalga boyu 1-2 metre arasında olacak. 

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen Marmara Bölgesi'nde rüzgar, batı ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 0,5-1 metre arasında olacak.

Ege Bölgesi'nde ise havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, öğleden sonra kuzeybatıdan 3-5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3-5, akşam güneyde 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu ise 1-2 metre, güneyde ise 2,5 metreyi bulacak.

Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, doğusunda ise gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve güneybatı, batısı kuzeybatı, öğle saatlerine kadar Antalya Körfezi'nde güneydoğudan 3-5, öğle saatlerinden sonra batıda 5-7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3-5, öğle saatlerinden itibaren batıda 6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-3 metre olacak.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 16:07
  1. Düzce
  2. Karabük
  3. Yalova
  4. Bartın
  5. Zonguldak
  6. Sinop
  7. Sakarya
  8. Kahramanmaraş
  9. Kütahya
  10. Kocaeli
  11. Kastamonu
  12. Isparta
  13. Gümüşhane
  14. Bursa
  15. Bilecik
  16. Balıkesir
  17. Antalya
  18. Afyon
  19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  20. sağanak yağmur
  21. hava durumu
  22. İstanbul hava durumu

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