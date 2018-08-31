Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE VE ARTVİN'DE ETKİLİ OLACAK

Yağışların öğleden sonra Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

İstanbul: Az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Bursa: Az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39