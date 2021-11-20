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Yaşam Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
Yaşam

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkemizin bazı bölgelerinde kuvvetli rüzgar uyarısı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 07:36:00 -
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz , Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Konya ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Uyarılar

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; yarın öğle saatlerine kadar, Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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