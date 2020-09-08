Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre ülkenin kuzey kesimlerinde hava bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Bölgesel olarak Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Kocaeli ve Artvin çevresinde, İstanbul, Düzce ve Sinop sahillerinde gök gürültülü fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Diğer yerlerde havanın hafif bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeyde ve iç kesimlerde mevsimsel normlar civarında, güneyde ise mevsimlik normların 3-5 derece üzerinde olması bekleniyor.

Marmara'nın batısında ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre / saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.