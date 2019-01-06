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Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkent Ankara'da bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

06 Ocak 2019 Pazar 13:05
Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Ankara'da bugün kuvvetli kar yağışı beklendiği açıklandı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Adana'nın doğu, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli sağanak, Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri, Konya'nın güney ve batı ilçeleri, Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevreleri, Samsun'un iç kesimlerinde , Adıyaman'ın bin metre üzerinde olduğu kuzey kesimlerinde ve Konya-Antalya yolunun Toroslar bölümünde, Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı olması bekleniyor.

Marmara, İç Ege, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında ülke genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı; iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, iç ve batı kesimlerde kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve kar yağışlı 1
İstanbul: Çok bulutlu doğusu hafif karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden sonra batısı kar yağışlı 5
İzmir: Çok bulutlu 8
Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13
Bursa: Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 3
Antalya: Çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı 13
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10
Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı 1
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 13:05
  1. Osmaniye
  2. Şırnak
  3. Kırıkkale
  4. Trabzon
  5. Samsun
  6. Kahramanmaraş
  7. Konya
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Hatay
  11. Hakkari
  12. Erzurum
  13. Diyarbakır
  14. Çorum
  15. Bursa
  16. Bitlis
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Amasya
  20. Afyon
  21. Adıyaman
  22. Adana
  23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  24. Hava durumu
  25. kar yağışı
  26. Kar uyarısı

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