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Aktüel Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Aktüel

Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Yeniakit Publisher
2023-05-21 18:41:00 -
Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

İzmir'de yarın beklenen gök gürültülü sağanağın, Çeşme yarımadası dışında kalan ilçelerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde pazartesi günü gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Çeşme yarımadası dışında kalan ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Olası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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