Meteoroloji'den kritik uyarı! Çok şiddetli geliyor

Meteoroloji 13’üncü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’ye yağışlardan dolayı ani sel, yıldırım, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulundu

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısında şöyle denildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizde görülmekte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Elazığ’ın güney ve doğu kesimleri, Adıyaman ve Malatya’nın kuzey kesimleri ile Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden oluşması muhtemel sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."