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Yaşam Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Yaşam

Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmurlu diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 09:49:00 -
Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS UYARISI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İllere göre hava durumu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

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