Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkileyecek olan yeni hava durumu tahminlerini paylaştı.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR BEKLENEN BÖLGELER

Rapora göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yağışların özellikle şu bölgelerde etkili olması öngörülüyor:

Kuvvetli Yağış: Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Kar ve Karla Karışık Yağmur: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Van, Şırnak ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde (1700-1800 metre üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

23 İL İÇİN SARI ALARM

MGM, bugün (Cuma) için 6 il (Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat) için sarı alarm verirken, yarın (Cumartesi) için bu listeyi genişletti. Yarın için Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak olmak üzere toplamda 23 il için sarı alarm verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEDBİR UYARISI

İçişleri Bakanlığı, yoğun yağış ve kar beklentisi nedeniyle sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu. Bakanlık, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde, özellikle Koyulhisar ve Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu ve ulaşımı olumsuz etkiledi.