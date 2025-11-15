  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TÜİK’E Avrupa’da ödül üstüne ödül: CHP’lilerin itibarsızlaştırma algısı ellerinde patladı

Erdoğan’ın Gazze hamlesi ile İsrail köşeye sıkıştı. ‘Kendimizi Türk Boğazı’nda bulabiliriz'

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Gürsel Tekin’den Özgür Özel’e hoş görünme çabası! İkinci tuvalet terliği vakası

Türkiye’ye erken kış sürprizi: Meteoroloji 8 il için kar alarmı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimseden korkmadan hakkı savunacağız

Avrupalı ırkçılığı yine akladı: “Türklerle savaş” pankartını görmezden gelen UEFA, Fenerbahçe’ye ağır ceza yağdırdı

Transfer korkusu CHP’ye kanun teklifi hazırlattı: Partisinden istifa edenin belediye başkanlığı düşsün!

Skandal karikatürün hesabı soruluyor! Lemancılar mahkemede kıvırdı

Türkiye'den Gazze'ye 102 bin 590 ton insani yardım
Gündem Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi
Gündem

Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji'den kritik kar ve kuvvetli yağış uyarısı: Birçok ilde sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni hava durumu raporuna göre, Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Raporda 23'ten fazla il için sarı alarm verilirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelini etkileyecek olan yeni hava durumu tahminlerini paylaştı.

 

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR BEKLENEN BÖLGELER

Rapora göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, yağışların özellikle şu bölgelerde etkili olması öngörülüyor:

  • Kuvvetli Yağış: Orta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

  • Kar ve Karla Karışık Yağmur: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Van, Şırnak ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde (1700-1800 metre üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

23 İL İÇİN SARI ALARM

MGM, bugün (Cuma) için 6 il (Giresun, Kayseri, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat) için sarı alarm verirken, yarın (Cumartesi) için bu listeyi genişletti. Yarın için Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak olmak üzere toplamda 23 il için sarı alarm verildi.

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN TEDBİR UYARISI

İçişleri Bakanlığı, yoğun yağış ve kar beklentisi nedeniyle sosyal medya hesabından vatandaşlara çağrıda bulundu. Bakanlık, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

 

Sivas'ın yüksek kesimlerinde, özellikle Koyulhisar ve Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

 

Sivas’ta kar kabusu geri döndü! Tipi bir anda yolları felç etti
Sivas’ta kar kabusu geri döndü! Tipi bir anda yolları felç etti

Yerel

Sivas’ta kar kabusu geri döndü! Tipi bir anda yolları felç etti

Ordu-Sivas yolunda kar kabusu! Yollar kapandı
Ordu-Sivas yolunda kar kabusu! Yollar kapandı

Yerel

Ordu-Sivas yolunda kar kabusu! Yollar kapandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
"Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu" Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı
Gündem

“Mustafa Kemal de mi, İnönü de mi okuma yazma bilmiyordu” Dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha çıktı

Sosyal medyada dindarlara hakaret eden bir cumhurbaşkanı adayı daha kafasını çıkardı. "Abdülhamid döneminde okul mu vardı?" diyerek cehaleti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23