Meteoroloji'den kritik açıklama! 2024'ün ilk gününde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 10, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

BURSA: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

EDİRNE: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 12, Parçalı bulutlu.

DENİZLİ: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

MANİSA: 15, Parçalı bulutlu.

ADANA: 20, Az bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 14, Az bulutlu.

MERSİN: 19, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 10, Parçalı bulutlu.

KONYA: 11, Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

YOZGAT: 9, Parçalı bulutlu.

BOLU: 13, Parçalı bulutlu.

DÜZCE: 17, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 7, Parçalı bulutlu

ZONGULDAK: 17, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 17, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 16, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 6, Parçalı bulutlu.

KARS: 6, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 7, Parçalı bulutlu.

VAN: 8, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 11, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 15, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 13, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 12, Az bulutlu ve açık.