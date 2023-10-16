  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Yerel

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 08:36:00 -
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Bitlis Hakkari ve Muş’ta sabah saatlerinden, Van’da ise öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir.

Bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında zaman zaman sert rüzgar şeklinde (20-40 km/sa) esmesi tahmin edilmektedir.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 17, Muş, Bitlis ve Hakkari’de ise 18 derece olması tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Dikkat! Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı
Dikkat! Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dikkat! Meteorolojiden 5 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 5 ili uyardı! Salı gününden itibaren geliyor...
Meteoroloji 5 ili uyardı! Salı gününden itibaren geliyor...

Yerel

Meteoroloji 5 ili uyardı! Salı gününden itibaren geliyor...

Meteoroloji'den 11 ile sarı uyarı! Su baskınlarına dikkat
Meteoroloji'den 11 ile sarı uyarı! Su baskınlarına dikkat

Gündem

Meteoroloji'den 11 ile sarı uyarı! Su baskınlarına dikkat

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

Yerel

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23