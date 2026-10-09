Fon düzenlemesi Meclis'te! AK Partili Güler'den önemli açıklamalar

AK Parti, fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeleri de içeren, 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili açıklamalarda bulunuyor...

Güler'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Fon yasa teklifimiz 9 maddeden oluşuyor. Finans piyasalarımızın güçlü yapısı nedeniyle sermaye piyasalarında herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmamaktadır. Bu virüsü bünyeden söküp atacağız.

Bu tasfiyelerde hazine ya da kamu kaynağı kullanılmayacak. Tasfiye işlemlerinin SPK denetimlerinde olmalarını arzu ediyoruz.

1 MİLYON TL ARA ÖDEME YAPILACAK

Yatırımcılarımızın mağduriyetini önleyen 1 milyon lira ara ödeme imkanı sağlıyoruz. Fon varlıklarının tamamını henüz nakde dönüştürülmediği aşamada yatırımcılarımıza ara ödeme yapılabilmesinin önünü açıyoruz. Fon pay sahibinin fiili nakit ve giriş çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden belirlenen koşullarla en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesi öngörülebilmektedir. Bu tutar herkese koşulsuz veya peşin ödenecek bir meblağ ya da nihai bir tazminat vaadi değildir.

Ayrıntılar birazdan...