Sıcak saatler yaşanıyor! İran dev gemiyi vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki alternatif rotadan geçmeye çalışan "NV Sunshine" adlı büyük bir LPG gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda vurulan bir gemiye ilişkin açıklama yaptı.

"NV Sunshine" isimli büyük bir LPG gemisinin Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki alternatif rotadan geçmeye çalıştığı sırada vurulduğu ve makine dairesinde yangın çıktığını aktaran Devrim Muhafızları, yaşanan bu ve benzeri olaylardan sigorta şirketleri ve gemiler üzerinde "baskı kuran ve onları aldatan", "rüşvet yoluyla" gemileri boğazdan geçirmeye çalışan “saldırgan” ABD ordusunun sorumlu olduğunu savundu.

Devrim Muhafızları ayrıca, ABD’nin gemilere ve sigorta şirketlerine müdahalesinin devam etmesi halinde günden güne “acı olayların” sayısında artış olacağı uyarısında bulunarak, bundan sonraki süreçte “İran’ın onayı olmadan” geçiş yapmaya çalışan tüm gemilerin bölge genelinde takip edilerek Hürmüz Boğazı dışında da "cezalandırılacağını" ifade etti.