Kamu katılım finansında dev birleşme için imzalar atıldı! Ziraat Katılım ve Halk Katılım tek çatıya gidiyor

Türkiye'nin katılım finans sektöründe önemli bir yeniden yapılanma süreci başladı. Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 100 iştiraki TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ ile Ziraat Katılım ve Halk Katılım arasında pay devir sözleşmeleri 7 Ekim'de imzalandı.

Anlaşmaya göre TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ, her iki kurumun paylarının tamamını bedellerini ödeyerek devralacak. Böylece kamu sermayeli katılım finans kuruluşlarının tek çatı altında toplanmasına yönelik çalışmaların ilk önemli aşaması tamamlanmış oldu.

HEDEF KATILIM FİNANSIN GÜCÜNÜ ARTIRMAK

Atılan adımla kamu sermayeli katılım finans kurumlarının kapasitesinin ve rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda katılım finans ekosisteminin güçlendirilerek Türkiye'deki finansal piyasalar içerisindeki payının yükseltilmesi hedefleniyor.

TVF'nin açıklamasında sürecin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım finansın geliştirilmesine yönelik stratejik vizyonu doğrultusunda yürütüldüğü kaydedildi.

DEVİR İÇİN 2026 SONU İŞARET EDİLDİ

İmzaların atılmasıyla süreç tamamlanmış değil. Pay devirlerinin gerçekleşmesi için gerekli yasal işlemler ile düzenleyici kurumlar nezdindeki süreçlerin sonuçlandırılması gerekiyor.

Bu aşamaların tamamlanmasının ardından Ziraat Katılım ve Halk Katılım paylarının TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ'ye 2026 yılı sonuna kadar devredilmesi hedefleniyor.

KAMU KATILIM FİNANSI TEK ÇATI ALTINDA TOPLANIYOR

Yeni yapılanmanın tamamlanmasıyla kamu sermayeli katılım finans kurumlarının daha güçlü bir yapı altında faaliyet göstermesi amaçlanıyor. Birleşmeye yönelik diğer çalışmalar da belirlenen takvim doğrultusunda devam edecek.